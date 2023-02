Aggredito il figlio di Pirlo in centro a Torino Ci hanno lanciato sassi

Nicolò Pirlo, 19ennedi Andrea , ex giocatore e allenatore della Juventus, ha denunciato sui social di essere stato. 'È normale trovare in centro a Torino quattro ragazzi che lanciano sassi sulla macchina,...... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Ildi Pirloa Torino: ...

TORINO – Nicolò Pirlo, figlio dell'ex centrocampista di Juventus e Milan, è stato aggredito in pieno centro a Torino. "Ero in macchina con un amico e questo gruppo di ragazzi ha provato a salire in ma ...Attimi di paura per Nicolò Pirlo, figlio dell'ex calciatore Andrea, aggredito a Torino mentre si trovava in auto con un amico. E' stato il ragazzo stesso a denunciare l'accaduto in una story su Instag ...