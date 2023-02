Afghanistan | Talebani vietano i contraccettivi

(Di venerdì 17 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ial potere inhanno iniziato a proibire la vendita e la prescrizione dia Kabul e Mazar-i-Sharif, ha scoperto il Guardian. La loro distribuzione viene considerata, hanno spiegato fonti del movimento fondamentalista, come una “cospirazione dell’Occidente per controllare la popolazione musulmana”. Emissari del governo, armi alla mano, sono impegnati in una campagna porta a porta, minacciando le ostetriche, e ordinando alle farmacie di sbarazzarsi delle loro scorte di. “Sono arrivati due volte con i fucili spianati e mi hanno imposto di non vendere più pillole contraccettive. Controllano regolarmente ogni farmacia di Kabul. Così abbiamo smesso di vendere questi prodotti”, ha testimoniato la proprietaria di una farmacia della capitale. Testimonianze ...

Vanno di porta in porta, minacciando le ostetriche e ordinando alle farmacie di ripulire gli scaffali da medicinali e dispositivi per il controllo delle nascite, «una cospirazione occidentale per cont ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...