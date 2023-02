Afghanistan | i talebani vietano la vendita di contraccettivi “Il loro uso è una cospirazione dell’Occidente”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Dalritorno al potere nel 2021, nonostante si fossero impegnati a governare in maniera relativamente più moderata rispetto agli anni Novanta, hanno represso i diritti delle donne, escludendole di fatto dalla vita pubblica. Non possono più studiare, lavorare e fare sport, e sono soggette alla piena applicazione della Sharia, che prevede anche esecuzioni e lapidazioni. E ora ihanno deciso di interrompere ladinelle due principali città dell’– a Kabul e Mazar-i-Sharif -, sostenendo che iluso sia unaoccidentale per controllare la popolazione musulmana. “Sono venuti nel mio negozio con le pistole e mi hanno minacciato di non vendere pillole contraccettive. Controllano tutte le farmacie di Kabul, abbiamo ...