Afghanistan | i talebani vietano la vendita di contraccettivi | «Così l’Occidente ci controlla»

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Stop alladiin un due delle principali città dell’, Kabul e Mazar-i-Sharif: è l’ultima decisione deiper limitare la libertà delle donne nel Paese. A riportarlo è il Guardian che racconta come gli integralisti islamici sostengano che l’utilizzo degli anticoncezionali sia una «cospirazione occidentale» perre la popolazione musulmana. Il quotidiano britannico racconta che ivanno di porta in porta, minacciando le ostetriche e ordinando alle farmacie di ripulire gli scaffali da tutti i medicinali e i dispositivi per il controllo delle nascite. «Sono venuti nel mio negozio con le pistole e mi hanno minacciato di non vendere pillole contraccettive.no tutte le farmacie di Kabul, abbiamo smesso di ...