Afghanistan | i talebani vietano i contraccettivi | “Sono una congiura dell’Occidente”

(Di venerdì 17 febbraio 2023) I combattentihanno interrotto la vendita diin due delle principali città dell’, sostenendo che il loro uso è una cospirazione occidentale per controllare la popolazione musulmana. Il Guardian ha appreso che ivanno di porta in porta, minacciando le ostetriche e ordinando alle farmacie di ripulire gli scaffali da medicinali e dispositivi per il controllo delle nascite. “venuti nel mio negozio con le pistole e mi hanno minacciato di non vendere pillole contraccettive. Controllano tutte le farmacie di Kabul, abbiamo smesso di vendere i prodotti”, ha detto un farmacista. Il ministero della sanità pubblica deia Kabul non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sulla questione e il rappresentante dell’Unfpa (United Nations ...

