Afghanistan | da talebani stop a vendita contraccettivi

I combattentihanno interrotto la vendita di contraccettivi in ;;due delle principali città dell', sostenendo che il loro uso è una cospirazione occidentale per controllare la popolazione ......Il ministero della sanità pubblica deia Kabul non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sulla questione e il rappresentante dell'Unfpa (United Nations Population Fund) in...

Afghanistan, talebani: stop alla vendita di contraccettivi TGCOM

