AEW | Chris Jericho registra un vecchio Trademark WWE di un Tag Team

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Non si arriva al livello dinel wrestling senza avere qualche asso nella manica. La star della AEW ha sempre cercato di reinventarsi, di provare cose nuove e, occasionalmente, di rispolverare qualcosa del suo passato per renderlo nuovo e potrebbe voler fare quest’ultima cosa riunendosi con uno dei suoi colleghi della AEW. Il ritorno dei “Jeri-Show”? Fightful riporta cheha depositato il marchio del nome “Jeri-Show”. Jeri-Show è, ovviamente, il nome delcheusava con Paul Wight (alias The Big Show) quando il duo lavorava insieme in WWE. Il marchio è destinato a coprire i normali servizi di intrattenimento come match di wrestling, apparizioni dal vivo, apparizioni personali e altri usi. Una riunione Jeri-Show sembrerebbe improbabile all’apparenza, con ...

... ex campioni di coppia della, è giunta al capolinea. Nel corso del match Strickland ha deciso ... ROH World Championship: Claudio Castagnoli batteJericho (C) Il regno titolato di "The Ocho" ......3 volte IWGP United States Champion Juice Robinson che ha da poco ufficialmente firmato con la! ... ROH World Championship:Jericho (C) vs Claudio Castagnoli Nella puntata speciale di Dynamite "...

Chris Jericho nomina Kevin Steen durante AEW Rampage The Shield Of Wrestling

Chris Jericho spera che Brian Cage rinnovi con la AEW The Shield Of Wrestling

AEW: Chris Jericho diventa ‘Jerichohausen’, ecco il nuovo look mostrato nel ring della Jericho Cruise Zona Wrestling

Chris Jericho rivela due eccezionali star di AEW che entrano in ... Asiatica Film Mediale

Chris Jericho registra il nome di un suo vecchio team Tuttowrestling

AEW's Chris Jericho seeks to trademark one of his old alliances... Chris Jericho has filed a trademark application for 'Jeri-Show' with the United States Patent and Trademark Office. Filed on 13 ...A veteran wrestler is hoping to renew his rivalry with CM Punk in AEW. The two wrestled several times during their time together in WWE.