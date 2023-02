Aerei | «stangata» Ue per il clima | perché in Italia i voli costeranno 35 euro in più

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Le previsioni per il 2030 dopo l’introduzione del pacchetto «Pronti per il 55%» della Commissionepea per ridurre le emissioni di CO2. La denuncia dei vettori: così si aiutano le società extra Ue

Non si contano più i pasticci della Regione sulla Continuità territoriale . L'ultimaarriva da Bruxelles e riguarda i voli su Alghero: l'Unione europea ha bocciato la procedura ...in una ...... salita del 110,4% rispetto al 2021, seguita dai biglietti(internazionali ed europei) che ... il tasso di inflazione medio dell'8,1%, a parità di consumi, si è tradotto in unada +3.018 ...

Aerei, la «stangata» Ue per il clima: in Italia i voli costeranno 35 euro in più Corriere della Sera

Inflazione: nel 2022 stangata da oltre 3mila euro a famiglia Gazzetta del Sud

Caro voli inesorabile per la Sicilia, anche a Pasqua sono stangate il Fatto Nisseno

Trasporto aereo, l'estate della stangata: voli per l'Europa più cari del 91% IL GIORNO

Stangata sui voli: Ryanair 'lascia a terra' i biglietti low cost. E i prezzi decollano QUOTIDIANO NAZIONALE

Bakhmut, 17 feb. (askanews) - Sono almeno cinque i civili che hanno perso la vita nei raid aerei russi contro la città di Bakhmut, mentre sono ...Le previsioni per il 2030 dopo l’introduzione del pacchetto «Pronti per il 55%» della Commissione europea per ridurre le emissioni di CO2. La denuncia dei vettori: così si aiutano le società extra Ue ...