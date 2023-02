(Di venerdì 17 febbraio 2023) E' morto per un infarto, mentre era in vacanza in Egitto, Edmondo, per tutti "". Appassionato di tutti gli sport, era legatissimo alClub Napoli e a tutti iti italiani. ...

Napoletano, "" era la mascotte dei tennisti italiani nel mondo, al loro fianco nei tornei in giro per il mondo. A Posillipo, il quartiere dove ha sempre vissuto, lo ricordano per la sua allegria ...A poche settimane di distanza dall'a Vittorio Adorni, scomparso lo scorso 24 dicembre, il ciclismo italiano è ancora in lutto. E' ... era il 1971, si impose a Marsiglia suMerckx , battuto in ...

Addio a 'Eddy' Viscardi, la mascotte del tennis italiano Tiscali

Napoli in lutto, addio a Eddy Giramondo: stroncato da un infarto Teleclubitalia.it

Addio a Maurizio Scaparro. Contribuì a far nascere il teatro pubblico ... Il Denaro

E' morto per un infarto, mentre era in vacanza in Egitto, Edmondo Viscardi, per tutti 'Eddy'. Appassionato di tutti gli sport, era legatissimo ...Questa notizia mi ha rattristata tremendamente. Ti voglio bene Eddy, fai buon viaggio", scrive Manuela. O, ancora, c'è il messaggio di Manuel: "Il mondo della pallanuoto ha subito una grande perdita .