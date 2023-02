Adani dopo la lite Allegri-De Grandis | “Ma a livello di servilismo come siamo messi?”

(Di venerdì 17 febbraio 2023) “Quindi, quando uno vi diceva ‘madicome siamo messi?’, e questa volta senza tirar su gli occhiali, lo capite adesso? Padre tempo opera in silenzio“. E’ questo il (poco) criptico video postato da Danielesulle proprie Instagram Stories, senza mai citare latra Massimilianoe Stefano De, ma praticamente subitoil battibecco televisivo. Il riferimento è ovvio anche se implicito, e l’opinionista passato in Rai critica dunque la sua ex emittente e ancora una volta entra a gamba tesa nei confronti del tecnico bianconero, con cui già nel 2018 ebbe un pesantissimo diverbio in tvInter-Juventus. SportFace.

