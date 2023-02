Acea | dopo i presunti casi di mobbing Gualtieri insedia la nuova presidente | chi è e da dove proviene

Leggi su open.online

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Sarà Barbara Marinali ladiche andrà a sostituire la dimissionaria Micaela Castelli, in carica sino alla prossima assemblea degli azionisti. Ad annunciarlo è stata la stessa Azienda Comunale Energia e Ambiente, impegnata nella distribuzione di luce, acqua e gas nella capitale e controllata al 51 per cento da Roma Capitale. Il 15 febbraio il sindaco di Roma, Roberto, in qualità di socio di maggioranza aveva scritto all’amministratore delegato della società Fabrizio Palermo chiedendo di convocare un consiglio di amministrazione straordinario per procedere all’assunzione, mediante designazione da parte dei membri già in carica, di Marinali e alla sua conseguente nomina adella società in sostituzione di Micaela Castelli che si era dimessa il giorno prima. ...