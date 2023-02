I carabinieri di Milano hanno arrestato per tentato omicidio un uomo che la notte sorsa haun vicino di casa al culmine di una lite per motivi condominiali. I militari del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in uno stabile di via Romilli, nel capoluogo lombardo, in cui era ...Un 29enne algerino è statoa morte questa notte a Milano , in viale Campania, all'angolo con via Moretto da ... è stato, così, condotto in caserma per essere sentitoPm intervenuto sul ...

Milano lite condominiale: 32enne accoltellato dal vicino di casa Tag24

Accoltellato dal vicino di casa dopo una lite condominiale: arrestato 32enne leggo.it

Milano zona Corvetto, lite condominiale in piena notte: 32enne accoltellato dal vicino di casa, è grave Corriere Milano

Milano, omicidio in viale Campania: 29enne accoltellato a morte, uomo portato in caserma IL GIORNO

Pastore tedesco accoltellato dal proprietario di due cani che poi fugge La Stampa

I carabinieri di Milano hanno arrestato per tentato omicidio un uomo che la notte sorsa ha accoltellato un vicino di casa al culmine di una lite ...(Adnkronos) - Un 29enne algerino è stato accoltellato a morte questa notte a Milano, in viale Campania, all'angolo con via Moretto da Brescia. L'uomo è stato soccorso per una profonda ferita da taglio ...