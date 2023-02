(Di venerdì 17 febbraio 2023) AGI - Una mancata precedenza in ingresso a una rotonda ha innescato laculminata con un'aggressione a colpi di coltello stamane, nel. La vittima, un italiano di 52 anni, è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Niguarda di Milano. Al momento non è in pericolo di vita. L'aggressore, un 55enne incensurato, è stato subito bloccato e messo in sicurezza dai militari ed è in caserma per accertamenti. Trovata e sequestrata l'arma: un coltello a serramanico, con lama di circa 10 centimetri.

AGI - Una mancata precedenza in ingresso a una rotonda ha innescato la lite culminata con un'aggressione a colpi di coltello stamane,Milanese. La vittima, un italiano di 52 anni, è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Niguarda di Milano. Al momento non è in pericolo di vita. L'aggressore, un 55enne incensurato, è ...... dopo essere stato accoltellato vicino al cimitero di Carugate,milanese. I fatti risalgono ... per motivi di viabilità in rotatoria , culminata con l'del 52enne.

Accoltellamento nel Milanese scaturito da lite per precedenza AGI - Agenzia Italia

Uomo accoltellato vicino al cimitero: grave MilanoToday.it

Carugate, rissa a coltellate davanti al cimitero: ferito un uomo di 51 anni IL GIORNO

Milano, accoltellato in strada nella notte muore in ospedale Adnkronos

Milano, omicidio in viale Campania: 29enne accoltellato a morte, uomo portato in caserma IL GIORNO

Lite per motivi di gelosia più accoltellamento: sei anni di reclusione. Questo il verdetto pronunciato dalla prima sezione collegiale del tribunale ...MENDRISIO – Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che il 17.02.2023, poco prima delle 03 in un appartamento di via Lanz a Mendrisio, vi è stata una lite che ha visto il coinvolgiment ...