(Di venerdì 17 febbraio 2023) In occasione del viaggio a L’Aquila, dove sorgerà il Centro di formazione del Servizio civile universale, il ministro per lo sport e i giovani, Andrea, ha parlato del temaauspicando un’autoregolamentazione. «Sul tema in generale di una cattiva gestione di alcune società calcistiche prima di tutto nel rispetto dell’autonomia, mi auguro che ci L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

... Andrea, a L'Aquila per una serie di incontri su Centro di formazione del Servizio civile universale che sorgerà nel capoluogo, è intervenuto a margine sul tema dellefittizie e ...... contro i giudici che hanno sanzionato la Juventus per lechiedendo spiegazioni e ... Di Casini tifoso juventino dichiarato, diche Agnelli candidò (senza successo) alla presidenza FIGC ...

Calcio: Abodi, sulle plusvalenze serve un autoregolamento - Calcio Agenzia ANSA

ABODI: "SU PLUSVALENZE SERVE AUTOREGOLAMENTO" - Sportmediaset Sport Mediaset

Abodi: «Plusvalenze Serve autoregolamento federale» Calcio e Finanza

Calcio: Abodi, sulle plusvalenze serve un autoregolamento La Sicilia

Ministro Abodi: "Sulle plusvalenze serve un'autoregolamentazione a ... SPORTFACE.IT

Il ministro dello Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a L'Aquila per una serie di incontri su Centro di formazione del Servizio civile universale che sorgerà nel capoluogo, è intervenuto a margine sul te ...Per il resto, parliamo finora di ipotesi di reato e procedimenti aperti: l’auspicio è che questa sanzione per le plusvalenze possa esser riconsiderata ... Dal presidente FIGC, Gravina, al ministro per ...