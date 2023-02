Abiti in condominio? Chi deve pagare la manutenzione straordinaria | novità importante

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Ogni abitazione ha bisogno di interventi didi tanto in tanto, che siano villette singole e condomini. Nel caso di interventi straordinari la situazione può diventare spinosa, specialmente in un. Quando si devono affrontare delle grandi spese per la, mettere d’accordo tutti gli inquilini di unpuò rivelarsi un’impresa non estremamente semplice. Esistono anche dei casi particolari nei quali nascono delle incomprensioni su chi devono ricadere le spese degli interventi.in– ilovetradingLe contese possono sussistere soprattutto nell’ambito di interventi diin: con il ...

- Spegni e fai spegnere le luci di casa tua, del tuo ufficio, del tuoe del tuo comune. -... - Fai un gesto sostenibile per l'ambiente in cuio lavori : sbrina il frigorifero, applica ...... edizione 2023: Spegni e fai spegnere le luci di casa tua, del tuo ufficio, del tuoe ... Fai un gesto sostenibile per l'ambiente in cuio lavori: sbrina il frigorifero, applica il ...

Ruby, la verità di Karima: «La mia prima notte ad Arcore». Polanco e le Olgettine, una nuova vita: ecco cosa f ilmattino.it

Ucraina, civili feriti dopo attacco russo su Pokvrovsk - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

ACI Salerno aderisce a “M'illumino di meno”: «Spegniamo le luci ma ... Il Vescovado Notizie

Fumo invade il palazzo: otto intossicati il Resto del Carlino

Incendio palazzo Genova, procura indaga su lavori tetto Agenzia ANSA

Le chiamavano Olgettine perché la maggior parte di loro abitava in un condominio al numero 65 dell’omonima via, a due passi dall’ospedale San Raffaele. Come andavano le cose a quei tempi lo racconta ...A distanza di 119 ore dal terribile terremoto che ha devastato il sud del Paese e il nord della Siria, un ragazzo di 16 anni, Kamil Can Agdas, è stato estratto vivo dalle macerie del condominio in cui ...