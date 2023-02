Abetone | 20enne fiorentino ricoverato in codice rosso dopo caduta in pista

Grave incidente sugli sci per un giovane di 20 anni questo pomeriggio all'. Il ragazzo, della provincia di Firenze, è stato ritrovato a terra privo di conoscenza sulla pista Zeno Colò ed è stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale ...Grave incidente sugli sci per un giovane di 20 anni questo pomeriggio all'. Il ragazzo, della provincia di Firenze, è stato ritrovato a terra privo di conoscenza sulla pista Zeno Colò ed è stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale ...

Cade mentre scia all'Abetone, grave 20enne gonews

Abetone, incidente sulle piste da sci: 21enne trasportata al Cisanello con l'elisoccorso in codice rosso Corriere Fiorentino

Cade sulla pista da sci e sviene: giovane in gravi condizioni a ... ToscanainDiretta

Pusher sgassa e tenta di seminare i carabinieri Qui News Valdarno

Lite per il cane finisce a coltellate e cinghiate Toscana Media News

Grave incidente sugli sci per un giovane di 20 anni questo pomeriggio all'Abetone. Il ragazzo, della provincia di Firenze, è stato ritrovato a terra privo ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...