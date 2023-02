“Abbiamo i video | ora sono guai” GF Vip 7 | dura decisione su Nikita dopo quello che si è visto

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Adesso è guerra aperta anche fuori dal GF Vip 7. ProtagonistaPelizon, che è stata difesa a spada tratta dal suo team, che ha preannunciato ripercussioni serie. In un lunghissimo post pubblicato sul profilo della concorrente del reality show,state scritte cose molto brutte che ha dovuto sopportare la ragazza e ora le conseguenze saranno inevitabili. Alfonso Signorini avrà già appreso tutto e non è da escludere che nella prossima puntata di lunedì 20 febbraio si parlerà proprio di questo. Una vera e propria bomba all’esterno del GF Vip 7 è stata sganciata dallo staff diPelizon, che comunque non è la prima volta che interviene sulle dinamiche che si verificano nella casa più spiata d’Italia. Il messaggio è iniziato così: “Buongiorno a tutti, ho pensato molto se fare questa storia o no, ho deciso di farla con la ...