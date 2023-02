A Roma ' Saperlo prima' | il primo ed unico festival italiano sulla salute sessuale e affettiva

(Di venerdì 17 febbraio 2023) L'educazioneinsegnata per legge nelle scuole. Perché è assolutamente necessaria una riflessione sul benessere fisico e psicologico della persona. ...

L'educazione sessuale insegnata per legge nelle scuole. Perché è assolutamente necessaria una riflessione sul benessere fisico e psicologico della persona. ...... come l'Irish Film Festa a, ma lo è se consideriamo quanto sia piccolo il Paese da cui ...che si apre nell'estate della bambina fa da contraltare al mondo chiuso e ostile in cui senzasi ...

“Saperlo prima”, a Roma il primo ed unico festival italiano sulla ... AGR online

La sessuo-affettività arriva a Roma La Svolta

L'educazione sessuo-affettiva in Italia è ancora un tabù: un festival a Roma per parlarne la Repubblica

Sciopero, tutto quello che c'è da sapere su quello del 17 febbraio WIRED Italia

Sciopero 17 febbraio 2023 mezzi pubblici: orari e cose da sapere città per città Today.it

Da Guardasigilli è stato costretto prima a subire la presenza di Delmastro, poi a difenderlo. Non si sa se gli ritirerà almeno le deleghe ...È stato accusato di aver rubato soldi a un compagno di classe e il prof bene ha pensato di perquisirlo. Dopo avergli fatto svuotare lo zaino, fatto sfilare le scarpe, gli ha fatto togliere anche i cal ...