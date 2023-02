A rischio la palestra che salva i ragazzi difficili di Scampia

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ladi, quella di Gianni Maddaloni, il maestro di judo chedel quartiere dalla camorra, rischia di essere schiacciata dai debiti. 385 mila euro da pagare, 17 anni di fitti arretrati ai quali Maddaloni ritiene che avrebbe dovuto provvedere – come scrive la Repubblica Napoli che si occupa della vicenda – dal Comune a causa della rilevanza sociale dell’attività svolta nel quartiere. “Ho centinaia di bambini e giovani che si allenano gratis, la retta per i pochi che pagano è di 20 euro. E ci sono le bollette e i collaboratori”, spiega Maddaloni che dirige la struttura di 500 metri quadrati in viale della Resistenza. Racconta che dal Comune gli avrebbero garantito un intervento per risolvere la situazione. Il maestro di judo ...

... ad esempio: passeggiare jogging bicicletta nuoto Allenamento della forza Poiché ildi ... In, scegliere tra le macchine per i pesi o i pesi liberi. Selezionare un livello che sia ...... corsi per autodifesa personale per ragazze e donne, doposcuola pomeridiani per alunni adi ...offrire spazi e momenti aggregativi a chi magari non può permettersi l'iscrizione ad una...

La palestra sociale di Maddaloni messa a rischio dal Comune Avvenire

«Intonaco a rischio crolli nella palestra di Osimo Stazione» (Video) Cronache Ancona

Sport di Tutti, inaugurata a San Basilio la “Palestra della Legalità ... Sport e Salute

Palestra a cielo aperto - Mille bambini per il progetto di educazione ... Comune di Oristano

Allenamento cardio e pesi in palestra: qual è il giusto equilibrio (per vivere più a lungo) Corriere della Sera

La palestra di Scampia, quella di Gianni Maddaloni, il maestro di judo che salva i ragazzi difficili del quartiere dalla camorra, rischia di essere schiacciata dai debiti. (ANSA) ...Parola di O Maè di Scampia, Gianni Maddaloni. Una vita a rischio, quella della sua Palestra, perché per l’ennesima volta viene “minacciata”. E non dai boss di una Gomorra su cui si lucra ancora («a ...