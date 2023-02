(Di venerdì 17 febbraio 2023) AGI - Dopo quasi due anni di attesa, ilha regalato ieri sera un Jackpot da 371.133.424,51 milioni di euro. La sestina vincente è stata realizzata sulla 'Bacheca dei sistemi', e si tratta del primo "6" del 2023. Come riporta Agipronews, l'ultimo Jackpot risale al 22 maggio 2021, quando lasi fermò a Montappone, un piccolo borgo in provincia di Fermo, dove vennero vinti 156 milioni (la quarta vincita più alta nella storia del gioco) con una schedina da 2 euro. Con quella di ieri sera sono 126 le vincite con il "6" realizzate dalla nascita del. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro. La vincita record da oltre 371 milioni di euro centrata ieri è stata realizzata grazie a un sistema a caratura giocato attraverso la ...

AGI - Dopo quasi due anni di attesa, il SuperEnalotto ha regalato ieri sera un Jackpot da 371.133.424,51 milioni di euro . La sestina vincente è stata realizzata sulla 'Bacheca dei sistemi', e si ...a seicento milioni di euro il giro d'affari dei dolci di carnevale, con un mercato che ... E'emerge da un'indagine condotta da Cna Agroalimentare (Confederazione nazionale dell'...

A quanto ammonta la "tassa fortuna" del Superenalotto AGI - Agenzia Italia

Pensione supplementare Inps: a chi spetta Insindacabili

Imposta Provinciale di Trascrizione per le auto (IPT): cos'è, quando ... AlVolante

Bonus bollette a consumo 2023: come funziona e quanto ammonta Tag24

A quanto ammonta il patrimonio di Loris Karius Sport Magazine

(ANSA) - FIRENZE, 17 FEB - Redditi non dichiarati nell'ultimo anno per un ammontare complessivo di 600mila euro. Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, ...Ma come funziona lo sconto in bolletta E a quanto ammonta A quanto ammonta lo sconto Iva su gas e riscaldamento Con la circolare n. (QuiFinanza) Su altre testate A partire dal 1° gennaio 2023, ...