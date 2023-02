A Gennaio sarebbe cominciato un altro Campionato

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 17 febbraio 2023) (A cura di Steve Achicken) A detta dei competenti giornalai, come li chiamo io, aun, il Napoli doveva preoccuparsi delle avversarie che, minacciose, siro avvicinate agli azzurri. Morale della favola, Napoli a più 15 sulla prima inseguitrice, Inter fermata a Genova nel posticipo del lunedì sullo 0-0. Azzurri come un rullo compressore hanno asfaltato la Cremonese al Maradona con un secco 3-0 trascinati dalla solita coppia Kvaratskheila - Osihmen con Elmas ha chiudere il discorso tre punti. Gara mai in discussione, ma un primo tempo molto incerto con una Cremonese ben messa in campo che ha creato non pochi grattacapi alla costruzione della manovra azzurra. Una volta sbloccata, gara in discesa ed azzurri dilaganti. Come già detto, ...