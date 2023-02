A Codroipo vinti oltre 20 milioni | “Primo colpo milionario | siamo in un luogo di passaggio”

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Sì, confermo: alcune delle quote del sistemadel SuperEnalotto sono state vendute da noi”: lo racconta ad Agipronews il signor Roberto, il titolare del Bar della Terrazza di, in provincia di Udine, dove sono state vendute 5 delle 90 quote dadel SuperEnalotto da record centrato ieri sera. In totale, quindi, nel bar disono stati20di euro. “Per noi si tratta della prima vincita così alta, finora ci sono state solo vincite di poche migliaia di euro”, continua il titolare, ancora frastornato dalla vincita: “In questo momento ci sono anche le telecamere della RAI che ci stanno riprendendo, continuo a ricevere visite e telefonate”. Il bar si trova “in undi ...

... che toglie lo scettro di jackpot più alto di sempre anche ai 209 milioninel 2019 a Lodi. 6 ...di Stelle - via Appia 197 199 - Atripalda (Av) 5 - Bar alla terrazza - via Pordenone 45 -(...- - > Oltre 37 milioniin Friuli Venezia Giulia grazie al Superenalotto. Sono oltre 37 i milioni di euro che arrivano ... 5 alla ricevitoria Alla Terrazza die una nella tabaccheria Corbo ...

Superenalotto, due “6” vinti in Veneto, nove in Friuli. Codroipo ... Nordest24.it

Il Superenalotto premia il Friuli: vinti in regione 37 milioni di euro, cinque quote del sistemone a Codroipo Il Messaggero Veneto

Superenalotto, ecco tutte le ricevitorie fortunate. Due 6 vinti in Veneto, nove in Fvg. Codroipo ultramilionar ilgazzettino.it

A Codroipo vinti oltre 20 milioni: “Primo colpo milionario, siamo in un ... Udine20 2020

Vinte 9 nove quote SuperEnalotto in Fvg di cui 5 a Codroipo Agenzia ANSA

Tre quote sono state vinte in Toscana mentre Veneto e Abruzzo si fermano a due. Una sola, infine, per Trentino Alto Adige e Umbria. Il titolare del bar di Codroipo dove sono stati vinti oltre 20 ...Cinque quote sono state vendute al «Dolce Forno» di Montecassiano (Macerata) e altrettante al «Bar della Terrazza» di Codroipo. Nove quote vincenti — ma divise in «blocchi» da tre — le hanno ...