A Codroipo vinti oltre 20 milioni | “Primo colpo milionario | siamo in un luogo di passaggio”

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Sì, confermo: alcune delle quote del sistemadel SuperEnalotto sono state vendute da noi”: lo racconta ad Agipronews il signor Roberto, il titolare del Bar della Terrazza di, in provincia di Udine, dove sono state vendute 5 delle 90 quote dadel SuperEnalotto da record centrato ieri sera. In totale, quindi, nel bar disono stati20di euro. “Per noi si tratta della prima vincita così alta, finora ci sono state solo vincite di poche migliaia di euro”, continua il titolare, ancora frastornato dalla vincita: “In questo momento ci sono anche le telecamere della RAI che ci stanno riprendendo, continuo a ricevere visite e telefonate”. Il bar si trova “in undi ...

L'ultimo Jackpot vinto con la "Bacheca dei sistemi" risale ai 177 milioniil 30 ottobre 2010, ... 5 quote:(Udine); Montecassiamo (Macerata). 3 quote: La Spezia; Termini Imerese (Palermo);...... in fiamme la canna fumaria Carnevale in montagna, tutti gli appuntamenti in Friuli Venezia Giulia Lesioni, furti e violenza sessuale, raffica di arresti in Friuli Nel bar di20 ...

Superenalotto, due “6” vinti in Veneto, nove in Friuli. Codroipo ... Nordest24.it

Il Superenalotto premia il Friuli: vinti in regione 37 milioni di euro ... Il Messaggero Veneto

Superenalotto, chi ha vinto i 371 milioni Da Atripalda a Codroipo, tutti i bar che hanno venduto le quote leggo.it

Superenalotto, nel bar Alla Terrazza di Codroipo vinti 20 milioni di euro. Il titolare: «Mai avuta una vincita ilgazzettino.it

Nel bar di Codroipo vinti 20 milioni di euro: 'Potrebbe essere ... Virgilio

I numeri sono decisamente da capogiro. Dopo 635 giorni il Superenalotto assegna il montepremi più alto di sempre ed ora, da nord a sud è caccia al 90 ...I numeri sono decisamente da capogiro. Dopo 635 giorni il Superenalotto assegna il montepremi più alto di sempre ed ora, da nord a sud è caccia al 90 ...