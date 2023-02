350mila morti l' anno in Europa per quelli digestivi | Fismad | ' Puntare su screening'

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Roma, 17 feb (Adnkronos Salute) - "Ini tumori dell'apparato digerente rappresentano la principale causa di mortalità: sono infatti circaall'per neoplasie di colon retto, stomaco, fegato e pancreas. In Italia il cancro colorettale è la seconda causa di cancro nelle donne; l'epatocarcinoma uccide 80mila persone ogni; oltre l'80% dei tumori del pancreas è incurabile. Queste patologie in Italia sono al secondo posto dopo quelle cardiovascolari. Dunque la prevenzione è tutto". Così Antonio Benedetti, presidente della Federazione italiana società malattie apparato digerente (), in occasione del convegno 'Strategie die prevenzione dei tumori: il Progetto europeo', promosso a Roma dalla Fondazione ...

...sono i primi interventi in programma " ha detto l'assessore Gianni Santilli - perché in questo spazio di Piazza Garibaldi i lecci presenti sonoo morenti. Abbiamo la disponibilità di...Negli ultimi due anni come Cisda abbiamo raccoltoeuro per le emergenze di cibo e ... ma gli anni più bui sono stati i quattro della guerra civile, dal 1992 al 1996, che fece 70milanella ...

350mila morti l'anno in Europa per quelli digestivi, Fismad: 'Puntare ... Adnkronos

Giorno del Ricordo, la lezione di Menia agli alunni del Tarantelli ... Laprovinciadifermo.com

Eurovita, polizze a rischio: oltre 350mila clienti in ansia, riscatti congelati. Cosa sta succedendo leggo.it

Inverno demografico: ecco quanto ci costerà. L'impatto sul Pil QUOTIDIANO NAZIONALE

Terremoto in Turchia e Siria, oltre 15 mila morti. Vigili del fuoco dall ... L'Eco di Bergamo

Roma, 17 feb (Adnkronos Salute) – “In Europa i tumori dell’apparato digerente rappresentano la principale causa di mortalità: sono infatti circa 350mila i morti all’anno per neoplasie di colon retto, ...