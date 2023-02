Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Gli eventi datati 17Nella storia del Torino ci sono stati simboli che nei momenti di difficoltà non si sono tirati indietro. Come Romano Cazzaniga, il quale nella stagione 1980-'81 subentrò a Ercole Rabitti alla guida della prima squadra. Parliamo del secondo portiere dell'ultimo scudetto granata che nel campionato 1975-'76 disputò tre gare. Conta sette presenze in Serie A (tutte con il Toro) e 173 nel torneo cadetto tra Monza, Reggina e Taranto. Ed è stato per tanti anni il vice di Gigi Radice. Concittadino di 'Puliciclone', è nato il 171943: come Renato Caocci, quattro partite nel massimo campionato con la Juventus e 128 in B (compreso uno spareggio), tra Palermo, Potenza e Genoa.