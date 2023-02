150 scuole con classi da 10 studenti e docenti tutor altamente formati Valditara | “Così batteremo la dispersione scolastica”

... soglie per l'affidamento diretto ivi previste (per lavori fino a.000 euro e 139.000 per ... Prevista inoltre la costituzione equipe formative per supportare lenella realizzazione degli ...... 130 volte in modalità telematica tra il 2020 e il 2021: la I 120; la II 139; la III; la IV 186;... Mostre, eventi e. 'Il Consiglio è la casa del cittadino', ha costantemente ribadito il ...

150 scuole con classi da 10 studenti e docente tutor altamente formati. Valditara: “Così batteremo la dispersione scolastica” Orizzonte Scuola

Supplenze GAE e GPS, domanda scelta 150 preferenze a giugno o a settembre L’ipotesi Orizzonte Scuola

Norovirus, 150 contagi in una scuola tra alunni e docenti. Le regole d’igiene anti Covid sono state ormai abbandonate Tecnica della Scuola

Graduatorie GPS 2023, si potranno scegliere di nuovo massimo 150 preferenze ma non le venti scuole delle graduatorie di istituto Orizzonte Scuola

Valditara: “In alcune regioni gli studenti italiani hanno risultati migliori di quelli finlandesi” Orizzonte Scuola

Talento e merito in festa: domani in aula magna, cerimonia di consegna dei diplomi a circa 150 allievi della Scuola Superiore Sant’Anna. Aprono la cerimonia la rettrice Sabina Nuti, la prorettrice Ari ...Per affrontare questo problema, stiamo pianificando una sperimentazione che coinvolgerà 150 scuole selezionate nei luoghi dove la dispersione è più elevata, soprattutto al sud Italia, comprendendo ...