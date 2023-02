15 anni di Kosovo indipendente Il bilancio dell’amb Sessa

Leggi su formiche

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Cade il 17 febbraio il 15moversario dell’indipendenza del, occasione per riflettere non solo su ciò che di buono è stato fatto in tema di istituzioni e politiche di allargamento Ue, ma anche su quello che politicamente è mancato, e che produce le tensioni ancora esistenti con la Serbia. Un punto sui ritardi dell’azione Ue, sulle intromissioni dei players esterni che soffiano sui nazionalismi e sulle future azioni da intraprendere, anche con supporto italiano. Tensioni Belgrado non ha riconosciuto lo status della sua ex provincia, come anche Russia, Cina, Spagna, Slovacchia, Cipro, Romania e Grecia. Mosca tra l’altro ha anche posto il veto all’adesione delalle Nazioni Unite. Ma nel frattempo l’elemento della guerra in Ucraina si somma ad una situazione che fatica a trovare una composizione in una macro regione ...