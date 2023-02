11enne si fa male ad una caviglia su un tapis roulant | la gamba gli si riempie di chiazze e muore per il batterio mangia-carne

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Si faad unasu un, lagli sidiper il. La terrificante fine dell’Jesse Brown è finita su molti siti web statunitensi. Il ragazzino, appassionato di moto-cross, si era storto unamentre faceva esercizio, ma la suanel giro di pochi giorni si è gonfiata, coperta diviolacee e rosse, simili a lividi. Successivamente la situazione è volta improvvisamente al peggio perché Jess si è ritrovato con il cervello gonfiato ed è stato ricoverato in terapia intensiva, anche se per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Secondo i medici, ...