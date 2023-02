Zuppa di Porro 16 febbraio 2023

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 16 febbraio 2023)di. Berlusconi assolto per l’ennesima volta, Ma qui ha ragione da vendere feltrino, che scrive tutto. 1 solo in iran si confonde peccato con reato, riguardo alle serate del Cav 2 si dice cavillo giuridico per assoluzione, ma nel diritto la forma è la sostanza. E poi Facci e Minzolini vi spiegano bene e concretamente in cosa stia la ciccia. Auto green e la supercazzola del Metsola e gli incentivi degli americani, che fanno impressione. La sinistra litiga perche il Bona non uccide la Meloni e litiga per il salone del libro di Torino. Rosa Chemical si fa intervistare e indossando una gonna di pelle nera con spacco e abbarcciando Fedez dice che noi viviamo fuori dalla realtà. Calenda rilancia e pensa al 20 per cento con Renzi. Ucraina, per il Foglio non è così a rischio la guerra. Reddito nonn piace all’ europa perchè discrimina. Cospito ancora ...