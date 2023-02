Zio Paperone è vittima dalla cancel culture?

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Anche Ziocolpito? Da un po’ la Disney ha deciso di adeguarsi ai dettami ideologici del iperpoliticamente corretto: per esempio lungometraggi come “Dumbo”, “Peter Pan” o “Gli Aristogatti” sono stati accompagnati da avvertenze sulla presenza di messaggi oggi considerati derogatori rispettivamente verso afroamericani (una canzone cantata dal coro di cornacchie), amerindi (definiti “pellirosse”) e asiatici (Il gatto con gli occhi a mandorla). Creato da Carl Barks, ispiratosi un po’ allo Scrooge di “Un canto di Natale” di Dickens e un po’ al Citizen Kane del film di Orson Welles, Paperon de’ Paperoni in realtà è un personaggio la cui caricatura di un certo tipo di concezione calvinista della ricchezza tipicamente americana potrebbe oggi essere considerata quasi di sinistra. ...