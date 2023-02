Zelensky | ' non concederemo mai territori ucraini ai russi'

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il presidente ucraino Volodymyrdice in un'intervista alla Bbc che non concederàin nessun accordo di pace perché altrimenti "laa continuerebbe a tornare". . 16 febbraio 2023

Il presidente ucraino Volodymyrdice in un'intervista alla Bbc checoncederà territori in nessun accordo di pace perché altrimenti "la Russia continuerebbe a tornare". .16 feb 19:10concederemo mai territori ucraini ai russi Il presidente ucraino Volodymyrdice in un'intervista alla Bbc checoncederà territori in nessun accordo di pace perché altrimenti ...

Ucraina, Zelensky: "Russia non troverà più soldati" Adnkronos

Biden avverte Zelensky: “Non potrà durare in eterno” La Stampa

Silvio c'è riuscito. Ora Zelensky non si fida più della Meloni LA NOTIZIA

Zelensky a Sanremo, il retroscena di Merlo: "Non escluderei sia stato qualcun altro della destra non meloniana" La7

Zelensky, dopo Sanremo il Festival di Berlino: non ce lo leviamo dai cabasisi Affaritaliani.it

Stasera si esibiranno ovviamente tutti i 28 cantanti, che verranno votati dal pubblico a casa attraverso il televoto, che porterà a scoprire i cinque più votati che si esibiranno di nuovo: a decretare ...Mosca sostiene che gli Usa e gli alleati europei dell'Ucraina impiegano anche satelliti non militari per il conflitto ... che Minsk si unirà all'offensiva solo in caso di attacco. Zelensky è atteso in ...