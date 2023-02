Zelensky in video all’apertura del Festival del Cinema di Berlino | «La Russia rivuole il muro»

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Un lungo applauso ha accolto Volodymyr, intervenuto questa sera in-collegamento aldeldi. «La cultura può parlare contro il male o fare silenzio: la Berlinale ha fatto la sua scelta», ha detto il leader di Kiev, apparso dopo un’introduzione dell’attore e regista Sean Penn, la cui opera Superpower – fuori concorso al– racconta la guerra in Ucraina e l’esperienza dello stesso presidente. «Ci sono migliaia di chilometri – continua– tra di noi, ma siamo fianco a fianco, non c’è untra di noi». Anzi, dove prima «ac’era une il vuoto, ora la vita cresce». Tuttavia, per il capo di Stato ucraino oggi «con uno stessola ...

...sono pietre e ciò che il Presidente Silvio Berlusconi ha dichiarato riguardo al Presidente... ma tutti vedono, tutti sanno, come i media trattano diversamente iche provengono dal suo ...su questo argomento Le armi più richieste da: come funzionano gli obici Archer Poi risponde al presidente bielorusso Alexander Lukashenko, che ha dichiarato che la Bielorussia sarebbe ...

Zelensky in video apre il Festival del Cinema di Berlino: 'La Russia rivuole il muro' Agenzia ANSA

Zelensky in video all'apertura del Festival di Berlino la Repubblica

Zelensky in video apre il Festival del Cinema di Berlino Agenzia ANSA

Berlinale 2023 al via, Zelensky in video apre il festival TGCOM

Zelensky si collegherà in diretta video al Festival del Cinema di Berlino, dove debutta il film di Sean Penn sull'Ucraina Open

La guerra in Ucraina giunge al 359esimo giorno. Zelensky: "Non concederemo mai territori ucraini ai russi". E in diretta video all'apertura della Berlinale: "La Russia rivuole il muro". Via libera del ...Mentre prima Anne Hathaway e Kristen Stewart hanno dato il loro contributo in termini di fascino alla cerimonia di apertura della Berlinale 2023, sono stati poi l’intervento del presidente ucraino Vol ...