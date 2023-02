Zelensky alla Berlinale | ' La Russia rivuole il muro' Secondo Kiev già cominciata lanuova offensiva

(Di giovedì 16 febbraio 2023) - Via libera dall'Europarlamento al totale sostegno militare necessario all'Ucraina. Nella risoluzione presi in considerazione anche aerei da combattimento, elicotteri e sistemi ...

"Wim Wenders abbatté il muro di Berlino prima che cadesse", con gli angeli di "Il cielo sopra Berlino", ha detto, aggiungendo che "oggi la Russia vuole costruire un muro in Ucraina, tra noi ...

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky apparirà in video domani al Festival del Cinema di Berlino. "È un onore speciale per noi poter accogliere digitalmente il presidente ucraino… Leggi ...Via libera dell’Eurocamera alla risoluzione in cui si chiede di fornire a Kiev "aiuti militari per tutto il tempo necessario" e si invita la Commissione a "prendere in seria considerazione la fornitur ...