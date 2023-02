Zelensky alla Berlinale | La Russia rivuole il muro | Dal Parlamento Ue ok agli aiuti a Kiev | Anche i jet

ha continuato dicendo che nella "lotta dell'umanità contro il male ci sono sempre due vie: verità e propaganda" e che la secondafine non può vincere. Il presidente ucraino ha poi ...16 feb 20:43Berlinale: "La Russia rivuole il muro" 'La cultura può parlare contro il male o fare silenzio, la 'Berlinale ha fatto una scelta'. 'Ci sono migliaia di chilometri tra di noi, ma siamo ...

Zelensky alla Berlinale, la Russia rivuole il muro - Ultima Ora Agenzia ANSA

La guerra in Ucraina giunge al 358esimo giorno. Volodymyr Zelensky afferma che non concederà territori in nessun accordo di pace perché "non si fida di Vladimir Putin" e perché altrimenti "la Russia c ...Il ministro ora sta incontrando il suo omologo Kuleba e poi dovrebbe vedere il presidente Volodomyr Zelensky. Via libera dell'Eurocamera alla risoluzione, presentata ad un anno dall'inizio della ...