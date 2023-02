Zappacosta per il Wallpaper Wednesday

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Ha avuto un inizio di stagione parecchio complicato Davide, infortunatosi ancor prima che l’annata cominciasse. Ha recuperato passo passo forma fisica e condizione atletica ed ora è tornato a pieno regime, come testimonia la perla realizzata contro la Lazio: ildi questa settimana non può che essere dedicato a Davide! Fonte articolo e foto: www.atalanta.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

... sul campo dello Spezia), mentreSoppy, Okoli e Ruggeri, in maglia atalantina, sarebbe l'esordio assoluto. Gasperini non ha mai nascosto di tenere parecchio a questa graduatoria. Si tratta della ......a giocare dall'inizio insieme a(a meno che il tecnico della Dea non abbia in mente di gestire il numero 77 di Sora nei novanta minuti schierando uno tra Ruggeri e Soppy da titolare),...

Atalanta, Zappacosta: 'Questo gol per me è come una liberazione' Agenzia ANSA

Atalanta, i convocati per la Lazio: dentro Zappacosta e Palomino Sportitalia

Atalanta, Palomino e Zappacosta tra i convocati per la sfida alla Lazio L'Eco di Bergamo

Un gol da cineteca per Davide Zappacosta – Atalanta Atalanta

Con Zappacosta fanno 17 marcatori diversi in campionato, vicini i 20 dell'anno scorso Prima Bergamo

E' lo spezzino Verde il miglior giocatore della ventiduesima giornata per il Fantacalcio. Molto bene Hojlund, malissimo Lautaro ...il ricordo più doloroso per com’è finita. Nell’ultima Atalanta del primo c’erano già Sportiello e Zappacosta. Nell’unica del secondo, il portiere più Toloi e De Roon. Ma Rolando Bianchi, 47 presenze e ...