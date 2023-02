WWE | Ric Flair dice la sua riguardo al possibile vincitore tra Roman Reigns e Sami Zayn

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Ad Elimination Chamber di questo sabatoaffronteràper i titoli mondiale ed universale WWE. Sarà presumibilmente il capolinea di questa splendida storyline che è riuscita per mesi a tenere i fan incollati allo schermo. C’è da dire però che, secondo quanto detto dal WWE Hall of Famer Ricnell’ultimo episodio del podcast “To Be The Man”,probabilmente non riuscirà ad uscire da Montreal in veste di campione mondiale. “Sfortunatamente per, il Tribal Chief ne uscirà.” ha detto. Il 16 volte campione mondiale ha ammesso di aver inizialmente odiato, ma ora comprende la sua persona. Nonostante ciò, questo non cambia ...

