World Judo Tour | magia di Odette Giuffrida | l’Azzurra è bronzo

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Primo podio per l’Italia a Tel Aviv, sede del secondo Grand Slam stagionale del. In Israele, nella categoria -52 kg,ha conquistato un ottimo terzo posto. La ventottenne romana ha vinto la Pool B eliminando la belga Charline Van Snick e la brasiliana Larissa Pimenta, poi è stata sconfitta in semifinale dalla britannica Chelsie Giles. Nella finale per il terzo posto il successo delai danni della svizzera Fabienne Kocher. (coni.it) (Foto Fijlkam) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.