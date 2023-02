WhatsApp | le novità nell' ultima versione Come funziona il menù segreto

Leggi su iltempo

(Di giovedì 16 febbraio 2023)in arrivo per, la piattaforma di messaggistica istantanea più usata del mondo. L'app della galassia Meta negli ultimi tempi ha intensificato il ritmo delle implementazioni del servizio, dalle reaction ai messaggi allesu note audio e chat di gruppo e -sorpresa - la traduzione in testo dei messaggi vocali. Ora arrivano altre quattro nuove importanti, inseritea più recenterilasciata per Android, la 2.23.3.77 uscita lo scorso 13 febbraio, e pertanto subito disponibili. Ledella release 2.23.3.77 riguardano le didascalie per i documenti inviati, il limite dei caratteri per la descrizione dei gruppi, il numero di caricamento di foto e/o video, e la creazione di avatar personali. Nel dettaglio, è ...