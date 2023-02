Webuild cresce in Australia | acquista gli asset di Clough

completa l'acquisizione degli asset della società australiana Clough diventando uno dei principali player del Paese nel quale ora conta un portafoglio ordini totale di circa 12 miliardi di ...In aggiunta alle quote di Clough nei lavori in comune con" neiprogetti infrastrutturali strategici Snowy 2.0 e Inland Rail - il Gruppo acquisisce, sotto nuovi termini contrattuali, il ...

Webuild cresce in Australia, completa acquisizione Clough ... Finanza Repubblica

Webuild cresce in Australia, accordo per l'acquisto di asset di Clough - Sicilianews24

Webuild cresce in Australia: nel 2023 titolo a più 20% - V&A Verità e Affari

Webuild cresce ancora in Australia, acquistati gli asset di Clough Quotidianodiragusa

Bypass di Trento: cresce il malumore dopo le lettere inviate da Rfi a ... l'Adige

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Webuild completa l'acquisizione degli asset della società australiana Clough diventando uno dei principali player del Paese nel quale ora conta un portafoglio ordini totale di circa 12 miliardi di eur ...