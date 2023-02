Vuelta a Andalucia 2023 | Tadej Pogacar | “Finale perfetto Domani ci rilassiamo”

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Tre gare, tre vittorie. La stagione non poteva iniziare meglio per, che anche oggi in Spagna, alla, è apparso nettamente più forte di tutti. Attacco in maglia di leader della classifica, gestione fin sule volata eccezionale su un tratto duro con il ciottolato: lo sloveno della UAE Emirates ha sbaragliato nuovamente la concorrenza. Le sue parole all’arrivo: “La gara è stata a tutto gas fin dall’inizio perché tutti volevano andare in fuga. Sulla penultima salita la Bahrain-Victorious ha attaccato e io ho cercato di seguire e rispondere ai loro attacchi: alla fine ho fatto un”. Probabilmente un po’ di riposo nella terza tappa: “cercheremo di fare una gara il più rilassata possibile per ...