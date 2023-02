Vuelta a Andalucia 2023 oggi | percorso 16 febbraio | orari | favoriti | programma | dove vederla in tv e streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Va in scena, giovedì 16, la seconda frazione della. Tadej Pogacar ha messo già le cose in chiaro: anche quest’anno dovrete rincorrermi. Lo sloveno ha vinto ieri ed ha preso già margine in classifica sugli avversari, con una nuova prova di forza impressionante che potrebbe provare a replicare giàLa seconda frazione dellaporterà da Diezma ad Alcalà la Real con undi 156.1 km. Si torna dunque su un arrivo già battuto dalla corsa spagnola nelle ultime due stagioni, con uno strappo duro che potrebbe e dovrebbe fare la differenza. Dopo 3 GPM non particolarmente impegnativi, disseminati sul, la corsa potrà decidersi ...