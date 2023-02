Volete l' auto elettrica? Dateci il nucleare

Leggi su panorama

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Oggi 16 febbraio è la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. In diversi luoghi del mondo saranno spente le luci di monumenti e simboli cittadini. Intanto, in uno dei numerosi condomini milanesi ci sono cento garage singoli, come in tante città italiane. Tra vetture e scooter, è plausibile che lì vengano ricoverati almeno 130 mezzi. Pensiamo per un attimo che entro 10-15 anni tutti gli inquilini decidano di cambiarli in favore di mezzi elettrici. Chiamate alcune società specializzate e fatti due calcoli tra kilowatt, opere e condutture necessarie, chi ha la fortuna di avere il garage facilmente collegabile al contatore dell’appartamento risolve il problema senza troppi problemi. Chi invece è proprietario di box interrati o sotto i giardini deve affrontare una spesa enorme. Per sole 50 vetture, stando a quanto riferisce il tecnico interpellato, la quantità ...