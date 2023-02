Vietato cacciare con pallini di piombo nelle aree umide

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 16 febbraio 2023) (Adnkronos) – Da questa settimanasparare agli uccelli condiin tutte le zonedell'Unione Europea. La legge si applicherà a tutti i 27 Paesi dell'UE, oltre che all'Islanda, alla Norvegia e al Liechtenstein. Si stima che ogni anno nell'UE un milione di uccelli acquatici muoia per avvelenamento da. In base al divieto adottato dalla Commissione europea a partire dal 16 febbraio, i tiratori dovranno utilizzare munizioni non tossiche come acciaio, bismuto o altri metalli,zoneo entro un raggio di 100 metri da esse.