(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il tecnico del, Alessio, presenta la prossima sfida dionato contro la prima in classifica, ildi Spalletti. Guarda il ...

Il tecnico del, Alessio Dionisi, presenta la prossima sfida di campionato contro la prima in classifica, il Napoli di Spalletti. Guarda il ...Le parole del tecnico del, Alessio Dionisi, alla vigilia della gara casalinga contro il Napoli. Guarda il ...

VIDEO Sassuolo-Napoli, Dionisi suona la carica: “Faremo una gara gagliarda” Mediagol.it

Video Sassuolo-Napoli, Dionisi: "Giocano per vincere su tutti i campi" La Gazzetta dello Sport

Sassuolo-Napoli è già iniziata: ecco cosa succede a Castel Volturno | VIDEO CN24 CalcioNapoli24

Domani Sassuolo-Napoli, poi testa all'Eintracht Sport Mediaset

VIDEO Amarcord Sassuolo-Napoli: il club azzurro ricorda la vittoria del 2014 CalcioNapoli1926.it

La 23^ giornata di campionato vede il Sassuolo ospitare il Napoli, match in programma venerdì 17 febbraio alle 20:45 al Mapei Stadium. I ragazzi di Dionisi sono reduci dal pareggio di Udine, mentre il ...Lopa e Catapano (FdI): "missiva al Prefetto di Napoli, e per conoscenza all’Osservatorio del Viminale, alla Federcalcio, AIA e al club Napoli-Parlamento per ...