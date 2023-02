VIDEO Juve | bimbo a sorpresa allo stadio | Del Piero si emoziona

L'allenatore della, Massimiliano Allegri, dopo il pareggio per 1 - 1 in Europa League contro il Nantes, dà vita a un duro sfogo in diretta a ...Mi stufo anche io a sentire queste ca...te che dite', le parole di 'Mister'. Che spiega: 'Quello che dico io è che se addormentiamo la palla non va bene. Ma non voglio che la squadra vinca 1 - 0,...

Da Blanco a Byron Moreno: social scatenati sul rigore non dato alla Juve La Gazzetta dello Sport

VIDEO / Allegri a Sky, sfogo dopo Juve-Nantes 1-1: “Dite cazzate” fcinter1908

Juve, bimbo a sorpresa allo stadio: Del Piero si emoziona La Gazzetta dello Sport

La Juve e l'amore di un piccolo tifoso: la sorpresa virale sui social Tuttosport

Negli ultimi giorni l'allenatore della Juve è esploso in tv e con il pubblico. Lo hanno mandato su tutte le furie Di Maria e Bernardeschi, ha ingaggiato duelli tv con Sacchi e Sconcerti: gli sfoghi pi ...In EL non brillano le italiane, in Conference a vele spiegate viola e biancocelesti Roma, 17 feb. – Juventus fermata sul pari Il Nantes strappa un nei sedicesimi di Europa League contro la Juventus. A ...