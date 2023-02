VIDEO – Chiarimenti in casa Inter Ora si pensa all’Udinese | TG Inter-News 16 febbraio 2023

Leggi su inter-news

(Di giovedì 16 febbraio 2023) TGal via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato, a firma.it. Quest’oggi il focus è sulle decisioni prese per il diverbio tra Barella e Lukaku dopo l’incontro di ieri, sulle scelte di Inzaghi per-Udinese (vedi articolo), la situazione di Marcelo Brozovic e la sesta edizione dell’iniziativa “Un rosso alla violenza” TG IN NERAZZURRO ? Manca sempre meno all’inizio della ventitreesima giornata di Serie A, dove l’sarà impegnata contro l’Udinese. Simone Inzaghi passa al vaglio le sue scelte, valutando non solo le condizioni di Marcelo Brozovic, ma anche gli strascichi del diverbio tra Romelu Lukaku e ...