Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2023 ore 19 | 45

(Di giovedì 16 febbraio 2023)DEL 16 FEBBRAIO 2022 ORE 19.35 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN ENTRATA, DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, PER LE RIPERCUSSIONI DI UN INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO APPUNTO SULLA TANGENZIALE EST, QUI CODE DAL BIVIO A24 E VIA DELLE VALLI, IN DIREIZIONE DELL’OLIMPICO RIENTRIAMO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE, QUI PER TRAFFICO INTENSO DA TOGLIATTI AL RACCORDO, IN USCITA PERMANGONO I RALLENTAMENTI SULLA PONTINA DA VIA COLOMBO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREIZONE LATINA E, RICORDIAMO PER I CANTIERI CHE, A PARTIRE DA QUESTA SERA E FINO AL 25 FEBBRAIO LA CHIUSURA NOTTURNA DELLA PONTINA, DALLE 21.00 ALLE 06.00 DEL MATTINO TRA L’INCROCIO ...