Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2023 ore 17 | 45

(Di giovedì 16 febbraio 2023)DEL 16 FEBBRAIO 2022 ORE 17:20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN AUMENTO COME DI CONSUETE IN QUESTE ORE DEL TARDO POMERIGGIO, NELLO SPECIFICO CODE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DALLA TANGENZIALE EST AL RACCORDO, IN USCITA SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA LE USCITE VIA DEL MARE E TUSCOLNANA, IN ESTERNA IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI DA NOMENTANA A PRENESTINA SI STA IN CODA SULLA TIBURTINA DAL RACCORDO A SETTEVILLE, VERSO TIVOLI ANCHE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI SANT’ALESSANDRO E TOR LUPARA, NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO E SULLA VIA PONTINA NELL’ORDINE DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA E DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A CASTEL DI DECIMA, VERSO LATINA ORA IL TRASPORTO ...