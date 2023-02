Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2023 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 febbraio 2023)DEL 16 FEBBRAIO 2022 ORE 16:20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA IN INTERNA CODE TRA FALMINIA E SALARIA A SEGUIRE TRA NOMENTANA E A24 SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIREZIONE CENTRO DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST E, IN USCITA ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA CODE SULLA PONTINA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA SITUAZIONE ANALOGA, CODE SULLA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI AL RACCORDO, IN USCITA CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE, LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO TRASPORTO PUBBLICO IN PROGRAMMA PER DOMANI, VENERDI’ 17 FEBBRAIO, A ...