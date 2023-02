Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 febbraio 2023)DEL 16 FEBBRAIO 2022 ORE 15:20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL RACCORDO ANULARE DIRALLENTAMENTI IN ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO, SIAMO TRA LE USCITE PONTINA E CASILINA CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA LE LOCALITA DI LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO E’ IN PROGRAMMA PER DOMANI, VENERDI’ 17 FEBBRAIO LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ALA PROTESTA COINVOLGE LE RETI GETITE DA ATAC ETPL, DUNQUE BUS, TRAM, METROPOLITANE E FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE COINVOLTA ANCHE LA RETE REGIONALE COTRAL, QUINDI, BUS EXTRAURBANI E FERROVIE METRE EVITERBO NEL COMPLESSO ...